***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.05.2022 15:23
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.02.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Şirketimizin iştirakleri aracılığı ile Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerinin Avrupa Birliği ve çevre ülkelere taşınması ve ilgili ülkelerde bu kapsamda faaliyet gösterilmesi amacıyla, İngiltere'de, Hollanda'da kurulu %100 bağlı ortaklığımız ZES N.V.'nin %100 doğrudan hissedar olduğu, "ZES Solutions UK Ltd." unvanlı bir şirket kurulmuştur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031454
BIST
15:572.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -13,79
|Açılış
|: 2.390
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2.407
En Düşük
2.374
15:5715,9239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
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|Açılış
|: 15,8600
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
15,8375
15:5716,8432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
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|Açılış
|: 16,7350
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|Önceki Kapanış
|: 16,8000
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16,9482
En Düşük
16,7750
15:57944,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,77
|Açılış
|: 944,29
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|Önceki Kapanış
|: 940,51
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949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler15:56
|IMASM
|46,90
|19.853.308
|% 9,99
|
|DAGHL
|23,68
|1.508.862
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,69
|8.243.010
|% 9,85
|
|GRNYO
|2,48
|4.974.362
|% 9,73
|
|SMART
|5,94
|21.707.710
|% 8,99
|
|SMRTG
|21,44
|121.979.039
|% -7,27
|
|SANKO
|10,90
|15.338.559
|% -7,08
|
|UFUK
|40,16
|767.117
|% -6,60
|
|MNDRS
|3,10
|26.979.198
|% -6,06
|
|MANAS
|23,58
|15.418.777
|% -5,98
|
|GARAN
|15,81
|2.529.193.955
|% 1,02
|
|ASELS
|23,12
|2.439.484.402
|% 3,96
|
|THYAO
|42,72
|1.939.211.630
|% 0,75
|
|SISE
|19,47
|1.378.998.470
|% -2,21
|
|AKBNK
|8,09
|1.264.898.499
|% -0,25
|
|YKBNK
|4,37
|1.224.301.927
|% -0,46
|
|EKGYO
|2,61
|544.252.665
|% -0,38
|
|SKBNK
|1,19
|216.918.519
|% 1,71
|
|GARAN
|15,81
|2.529.193.955
|% 1,02
|
|AKBNK
|8,09
|1.264.898.499
|% -0,25
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9111
|15,9236
|% 0,52
|
|Euro
|16,8210
|16,8427
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,8298
|19,9293
|% 0,43
|
|Frank
|16,3121
|16,4103
|% 0,35
|
|Riyal
|4,2369
|4,2581
|% 0,39
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|0,74
|
|Altın Gr.
|944
|945
|4,09
|
|Cumhuriyet
|6.256
|6.351
|2,00
|
|Tam
|6.232
|6.390
|-11,97
|
|Yarım
|3.012
|3.091
|-5,79
|
|Çeyrek
|1.511
|1.545
|-2,90
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,84
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,18
|-0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,24
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Seans Raporu
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16:09AYGAZ
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16:08XU100
Endeks 2, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 6 altında . İşlem hacmi 25, 021.00 milyon TL de
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Yüzde -3.76 oranında düşüşle 23.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 047, 156 adet işlem
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16:05ITTFH
Yüzde -6.04 oranında düşüşle 1.40 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 498, 354 adet işlem
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16:04SANKO
Yüzde -7.16 oranında düşüşle 10.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 365, 091 adet işlem