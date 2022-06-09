***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2022 16:36
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.04.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı ZES Dijital Ticaret AŞ tarafından şarj ağı işletmeci lisansı alabilmek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)'ya yapılan başvuru kabul edilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036488
BIST
16:572.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -7,69
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
16:5717,2280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1018
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2475
En Düşük
17,0843
16:5718,4688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0750
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6578
En Düşük
18,3717
16:571.023,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,85
|Açılış
|: 1.023,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.026,69
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler16:57
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|61.017.544
|% 9,98
|
|EUREN
|19,65
|39.555.981
|% 9,96
|
|FONET
|13,04
|72.223.243
|% 9,67
|
|MOBTL
|1,90
|240.817.191
|% 8,57
|
|OYYAT
|68,85
|92.338.248
|% -10,00
|
|TSGYO
|6,75
|51.848.401
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|37.836.126
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|405,50
|31.488.590
|% -7,76
|
|THYAO
|46,04
|5.853.345.692
|% -1,46
|
|SISE
|22,34
|2.807.191.429
|% 2,20
|
|SASA
|43,28
|2.090.690.069
|% 1,07
|
|SAHOL
|19,62
|1.636.066.836
|% -1,21
|
|TOASO
|62,80
|1.296.998.317
|% -4,92
|
|EKGYO
|2,63
|626.880.968
|% -1,87
|
|SEGYO
|1,20
|247.197.137
|% -4,76
|
|DOHOL
|3,98
|782.641.694
|% 0,25
|
|YKBNK
|4,59
|806.736.849
|% 0,22
|
|ODAS
|2,91
|480.418.265
|% 1,39
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2195
|17,2280
|% 0,59
|
|Euro
|18,4176
|18,4688
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,5687
|21,6768
|% 0,76
|
|Frank
|17,6469
|17,7532
|% 1,22
|
|Riyal
|4,5812
|4,6041
|% 0,64
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-8,48
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|4,04
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|0,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|-0,55
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|-0,26
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|-0,13
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,83
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,12
|
Seans Raporu
16:57
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-
17:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 71 kaybederek (% -0.49 ) 2, 793
-
17:12XU100
Endeks 2, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 36, 615.00 milyon TL de
-
17:12SEGYO
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 1.19 lira fiyatla işlem gören hissede 206, 751, 145 adet işlem
-
17:06GSDHO
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 405, 734 adet işlem
-
17:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, SISE, TAVHL