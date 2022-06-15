***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2022 12:02
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20.05.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Şirketimizin iştirakleri aracılığı ile Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerinin Avrupa Birliği ve çevre ülkelere taşınması ve ilgili ülkelerde bu kapsamda faaliyet gösterilmesi amacıyla, Hollanda'da kurulu %100 bağlı ortaklığımız ZES N.V.'nin %100 doğrudan hissedar olduğu "ZES B.V." unvanlı bir şirket Hollanda'da kurulmuştur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037398
BIST
12:592.514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 4,65
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.503
12:5917,2899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0253
|Açılış
|: 17,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3076
En Düşük
17,2142
12:5918,1317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1226
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
12:591.014,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 10,24
|Açılış
|: 1.014,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.016,26
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler12:57
|MARTI
|1,51
|283.120.810
|% 7,86
|
|RAYSG
|12,60
|5.338.013
|% 7,05
|
|GLRYH
|3,25
|33.581.821
|% 6,56
|
|ATSYH
|37,00
|1.975.289
|% 5,71
|
|ARENA
|14,05
|14.517.824
|% 5,64
|
|TSGYO
|4,45
|3.342.729
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.438.910
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.000,00
|288.500
|% -7,69
|
|ISGYO
|12,17
|155.207.658
|% -5,44
|
|YBTAS
|18.100,00
|55.260
|% -4,23
|
|THYAO
|46,84
|1.282.848.644
|% -0,04
|
|EREGL
|30,36
|841.374.860
|% -0,20
|
|SISE
|21,98
|794.912.717
|% 0,18
|
|SASA
|44,46
|714.487.908
|% -0,22
|
|ASELS
|23,34
|413.316.822
|% 0,26
|
|MARTI
|1,51
|283.120.810
|% 7,86
|
|TSKB
|2,18
|194.722.650
|% -0,91
|
|ISCTR
|4,68
|323.636.035
|% -2,50
|
|YKBNK
|4,59
|296.897.677
|% -0,65
|
|CEMAS
|1,42
|74.526.642
|% 2,90
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2816
|17,2889
|% 0,14
|
|Euro
|18,1210
|18,1425
|% 0,74
|
|Sterlin
|20,8272
|20,9317
|% 0,82
|
|Frank
|17,2637
|17,3677
|% 0,52
|
|Riyal
|4,5928
|4,6159
|% 0,08
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|17,08
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|9,28
|
|Cumhuriyet
|6.745
|6.847
|31,00
|
|Tam
|6.733
|6.832
|44,00
|
|Yarım
|3.305
|3.341
|21,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.670
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,49
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|0,22
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,24
|