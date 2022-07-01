***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2022 09:26
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03.03.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ'nin Denizli ili, Sarayköy ilçesinde işletmekte olduğu 15 MWm / 15 MWe kurulu güce sahip Kızıldere 1 Jeotermal Enerji Santrali'ne entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES + Yardımcı Kaynak GES) kurmak amacıyla santralin mevcut elektrik üretim lisansının 15,99 MWm / 15,00 MWe olarak tadil edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yapılan başvuru kabul edilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040562
BIST
10:302.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 17,94
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.423
En Düşük
2.400
10:3016,7244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0260
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
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16,7244
En Düşük
16,6705
10:3017,4897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0377
|Açılış
|: 17,4150
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|Önceki Kapanış
|: 17,5250
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17,5231
En Düşük
17,4341
10:30965,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -3,94
|Açılış
|: 965,99
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|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,11
BIST En Aktif Hisseler10:30
|ISSEN
|27,50
|9.217.457
|% 7,42
|
|BMSCH
|11,66
|37.857.321
|% 7,07
|
|IZFAS
|5,23
|1.829.882
|% 5,66
|
|GESAN
|44,32
|73.032.946
|% 5,47
|
|MAKIM
|16,08
|117.043.091
|% 5,44
|
|ATSYH
|46,30
|1.373.721
|% -7,21
|
|RTALB
|7,03
|18.500.677
|% -5,76
|
|LIDFA
|10,69
|12.554.939
|% -5,73
|
|UFUK
|61,70
|198.427
|% -4,64
|
|ULUSE
|205,00
|1.572.728
|% -4,25
|
|THYAO
|47,54
|752.257.457
|% 1,58
|
|KOZAL
|178,60
|416.800.429
|% 5,06
|
|SISE
|21,28
|234.749.580
|% -1,02
|
|TUPRS
|269,30
|209.095.314
|% 1,81
|
|KOZAA
|26,90
|193.949.782
|% 4,18
|
|EKGYO
|2,66
|110.265.282
|% 0,76
|
|THYAO
|47,54
|752.257.457
|% 1,58
|
|TSKB
|2,03
|28.988.879
|% 1,00
|
|ODAS
|2,92
|40.016.419
|% 1,04
|
|YKBNK
|4,33
|53.196.181
|% 0,00
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7124
|16,7244
|% 0,16
|
|Euro
|17,4781
|17,4897
|% -0,22
|
|Sterlin
|20,1663
|20,2675
|% -0,50
|
|Frank
|17,4026
|17,5075
|% -0,04
|
|Riyal
|4,4424
|4,4647
|% 0,17
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-11,17
|
|Altın Gr.
|965
|965
|-4,52
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.434
|6.532
|-58,00
|
|Yarım
|3.149
|3.194
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.577
|1.597
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,87
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,71
|-0,19
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|B. Petrol
|109
|109
|0,20
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