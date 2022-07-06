***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2022 12:13
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.01.2020 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ'nin Denizli ilinde kurmayı planladığı Tekkehamam JES 2 Jeotermal Enerji Santrali'nin önlisansının süresinin 36 ay uzatılması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulunulmuştur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042083
BIST
13:312.384
En Yüksek
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|Açılış
|: 2.389
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2.405
En Düşük
2.370
13:3117,2499
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En Düşük
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980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler13:29
|POLHO
|4,52
|64.678.131
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.448.523
|% 9,97
|
|GSDHO
|3,88
|125.519.066
|% 9,92
|
|SANEL
|8,32
|764.380
|% 9,76
|
|BRKO
|1,59
|1.957.198
|% 9,66
|
|AKGRT
|2,52
|24.850.623
|% -8,03
|
|ULUSE
|192,00
|7.673.208
|% -7,25
|
|KZBGY
|85,05
|1.403.997
|% -4,97
|
|TUPRS
|244,40
|757.569.147
|% -4,23
|
|YONGA
|21,20
|48.512
|% -3,64
|
|THYAO
|47,44
|2.861.219.757
|% 0,94
|
|EREGL
|26,52
|994.576.680
|% 1,69
|
|HEKTS
|31,26
|806.253.674
|% 2,36
|
|SISE
|20,86
|769.555.399
|% -0,67
|
|TUPRS
|244,40
|757.569.147
|% -4,23
|
|EKGYO
|2,76
|584.487.254
|% -1,08
|
|TSKB
|2,02
|164.308.841
|% 4,12
|
|YKBNK
|4,21
|284.302.734
|% 0,96
|
|THYAO
|47,44
|2.861.219.757
|% 0,94
|
|ODAS
|2,79
|154.838.378
|% 0,36
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,2439
|17,2514
|% 1,64
|
|Euro
|17,5978
|17,6198
|% 0,87
|
|Sterlin
|20,5330
|20,6360
|% 1,51
|
|Frank
|17,6874
|17,7940
|% 1,38
|
|Riyal
|4,5790
|4,6020
|% 1,62
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-3,51
|
|Altın Gr.
|976
|976
|13,57
|
|Cumhuriyet
|6.545
|6.644
|57,00
|
|Tam
|6.550
|6.628
|26,00
|
|Yarım
|3.206
|3.241
|13,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.620
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,16
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,13
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,15
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