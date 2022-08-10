***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2022 14:08
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03.08.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Şirketimizin Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerini iştirakleri aracılığı ile yurt dışına taşımak amacıyla, Almanya'da, Hollanda'da kurulu %100 bağlı ortaklığımız ZES N.V.'nin %100 hissedarlığında "ZES Germany GMBH" unvanlı bir şirket kurulmuştur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054095
BIST
14:462.799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 14,27
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.804
En Düşük
2.764
14:4617,9598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0609
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9686
En Düşük
17,8497
14:4618,4281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1504
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4299
En Düşük
18,2578
14:461.034,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,43
|Açılış
|: 1.034,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.036,88
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler14:46
|MGROS
|66,10
|382.462.260
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|195.859.777
|% 9,98
|
|KONTR
|186,60
|333.130.047
|% 9,96
|
|OBASE
|18,57
|243.365.156
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|OLMK
|12,80
|12.744.905
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|11.794.133
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.356.355.138
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|IPEKE
|17,65
|277.840.677
|% -8,88
|
|THYAO
|59,15
|2.297.312.522
|% 0,94
|
|YKBNK
|5,34
|1.576.980.291
|% 1,91
|
|KOZAL
|158,30
|1.371.569.777
|% -8,81
|
|KOZAA
|26,98
|1.356.355.138
|% -9,95
|
|AKBNK
|9,73
|1.262.832.074
|% 2,64
|
|YKBNK
|5,34
|1.576.980.291
|% 1,91
|
|EKGYO
|3,53
|953.684.047
|% 2,02
|
|ZOREN
|2,74
|633.224.406
|% 5,79
|
|ODAS
|3,93
|879.205.518
|% -6,21
|
|TSKB
|3,35
|543.761.618
|% 3,08
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9513
|17,9598
|% 0,34
|
|Euro
|18,4101
|18,4281
|% 0,82
|
|Sterlin
|21,6620
|21,7706
|% 0,44
|
|Frank
|18,8447
|18,9582
|% 0,72
|
|Riyal
|4,7607
|4,7846
|% 0,21
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-2,96
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|6.891
|6.995
|-15,00
|
|Tam
|6.924
|6.973
|-24,00
|
|Yarım
|3.374
|3.409
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.704
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,45
|20,48
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|-0,05
|
|B. Petrol
|94,62
|94,62
|-1,69
|
Seans Raporu
14:46
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15:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 88 artarak (% 0.44 ) 2, 473
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15:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ASUZU, VKFYO, KONTR, AYES, DMSAS, MGROS, KERVN, OBASE, DOGUB
-
15:01
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OLMK, KOZAA, BRKO, TIRE
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15:01
OBASE, FLAP, SOKM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:01
KNFRT, PSDTC, AYCES değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında