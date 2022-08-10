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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.08.2022 14:08
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

03.08.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden  Şirketimizin Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerini iştirakleri aracılığı ile yurt dışına taşımak amacıyla, Almanya'da, Hollanda'da kurulu %100 bağlı ortaklığımız ZES N.V.'nin %100 hissedarlığında "ZES Germany GMBH" unvanlı bir şirket kurulmuştur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054095


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KONTR 186,60 333.130.047 % 9,96  
OBASE 18,57 243.365.156 % 9,95  
AYES 32,92 1.440.896 % 9,95  
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Riyal 4,7607 4,7846 % 0,21  
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14:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.791 -2,96  
Altın Gr. 1.033 1.033 -0,34  
Cumhuriyet 6.891 6.995 -15,00  
Tam 6.924 6.973 -24,00  
Yarım 3.374 3.409 -12,00  
Çeyrek 1.692 1.704 -6,00  
Gümüş.Ons 20,45 20,48 -0,06  
Gümüş Gr. 11,77 11,78 -0,05  
B. Petrol 94,62 94,62 -1,69  
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