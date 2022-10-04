***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.10.2022 18:32
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03.01.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Şirketimizin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Rotor Elektrik Üretim AŞ'nin Osmaniye ili, Bahçe ilçesinde işletmekte olduğu 135 MWm/135 MWe kurulu güce sahip Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali'nin mevcut üretim lisansı rüzgar enerji santraline entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek amacıyla 160,209 MWm / 150,6 MWe gücünde Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak Rüzgar + Yardımcı Kaynak GES) olarak tadil edilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067111
BIST
18:053.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 65,90
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
18:0518,5794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0293
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
18:0518,5603
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,3333
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,5603
En Düşük
18,1735
18:051.030,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 17,07
|Açılış
|: 1.030,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.032,38
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSA
|66,00
|530.262.081
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.673.591
|% 9,99
|
|DERHL
|4,41
|103.486.450
|% 9,98
|
|DAPGM
|43,88
|48.580.543
|% 9,97
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|COSMO
|52,70
|2.758.065
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,54
|2.599.261
|% -9,97
|
|KIMMR
|10,95
|44.764
|% -9,95
|
|AYES
|37,04
|1.388.438
|% -6,46
|
|TBORG
|22,00
|6.327.710
|% -6,38
|
|THYAO
|80,80
|8.415.459.129
|% 4,06
|
|AKBNK
|12,38
|3.978.552.885
|% -0,24
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|EKGYO
|4,21
|1.822.413.071
|% -0,71
|
|HALKB
|8,09
|2.931.409.545
|% 5,48
|
|TSKB
|2,60
|864.865.581
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5691
|18,5794
|% 0,16
|
|Euro
|18,5445
|18,5603
|% 1,83
|
|Sterlin
|21,1695
|21,2757
|% 1,10
|
|Frank
|18,8571
|18,9707
|% 1,28
|
|Riyal
|4,9252
|4,9499
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|25,92
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|16,14
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|129,00
|
|Tam
|6.868
|6.960
|87,00
|
|Yarım
|3.346
|3.400
|43,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.701
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,15
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|12,62
|12,64
|0,28
|
|B. Petrol
|92,05
|92,05
|3,19
|