***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar03.01.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Şirketimizin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Rotor Elektrik Üretim AŞ'nin Osmaniye ili, Bahçe ilçesinde işletmekte olduğu 135 MWm/135 MWe kurulu güce sahip Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali'nin mevcut üretim lisansı rüzgar enerji santraline entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek amacıyla 160,209 MWm / 150,6 MWe gücünde Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak Rüzgar + Yardımcı Kaynak GES) olarak tadil edilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067111BIST