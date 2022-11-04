***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.11.2022 16:40
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret AŞ toplam 500MWe elektrik depolama kapasitesine sahip olacak iki ayrı lokasyonda Müstakil Elektrik Depolama Tesisi kurulumu için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na lisans başvurusunda bulunmuştur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076812
BIST
18:054.217
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 111,52
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.234
En Düşük
4.131
18:0518,5758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0389
|Açılış
|: 18,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5388
18:0518,4499
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,2722
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5179
En Düşük
18,1324
18:051.001,10
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 25,69
|Açılış
|: 1.000,88
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
1.002,88
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|3,41
|284.088.600
|% 10,00
|
|INVEO
|25,74
|252.147.178
|% 10,00
|
|MIATK
|83,15
|60.269.833
|% 9,99
|
|ISDMR
|27,96
|350.923.718
|% 9,99
|
|CONSE
|9,04
|403.995.243
|% 9,98
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|3.260.374
|% -9,98
|
|KIMMR
|10,17
|116.190.205
|% -9,92
|
|NETAS
|31,68
|174.668.559
|% -9,43
|
|OYYAT
|35,30
|124.146.484
|% -6,51
|
|THYAO
|104,20
|11.765.115.520
|% 2,36
|
|EREGL
|33,30
|6.407.976.766
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 7,35
|
|TUPRS
|428,20
|4.285.211.406
|% 5,08
|
|ASELS
|35,12
|3.869.751.941
|% 1,80
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 7,35
|
|EKGYO
|4,60
|2.027.743.201
|% 1,55
|
|ISCTR
|8,95
|2.941.430.175
|% 2,87
|
|YKBNK
|9,27
|2.667.011.196
|% 5,82
|
|HALKB
|8,54
|1.953.168.970
|% 4,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5360
|18,5542
|% -0,33
|
|Euro
|18,3889
|18,4575
|% 1,54
|
|Sterlin
|21,0284
|21,1339
|% 1,55
|
|Frank
|18,5949
|18,7069
|% 1,66
|
|Riyal
|4,9375
|4,9623
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|44,74
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|26,70
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.752
|135,00
|
|Tam
|6.698
|6.779
|145,00
|
|Yarım
|3.264
|3.316
|72,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.658
|37,00
|
|Gümüş.Ons
|20,77
|20,79
|1,31
|
|Gümüş Gr.
|12,40
|12,42
|0,76
|
|B. Petrol
|98,08
|98,08
|3,41
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 152, 48 artarak (% 3.43 ) 4, 594
-
17:59XU100
Endeks 4, 224 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 88 üstünde . İşlem hacmi 87, 353.00 milyon TL de
-
17:59ELITE
Yüzde 8.23 oranında artışla 44.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 626, 072 adet işlem
-
17:58TMPOL
Yüzde 9.95 oranında artışla 27.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 416, 318 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 9.76 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 921, 616 adet işlem