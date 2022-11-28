***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.11.2022 10:21
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16.09.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Şirketimizin Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerini iştirakleri aracılığı ile yurt dışına taşımak amacıyla, Sırbistan'da, Hollanda'da kurulu %100 bağlı ortaklığımız Electrip Global BV'nin %100 hissedarlığında "ELECTRIP DOO Beograd" unvanlı bir şirket kurulmuştur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082482
BIST
13:214.949
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 74,39
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.949
En Düşük
4.854
13:2118,6326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
13:2119,5148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1082
|Açılış
|: 19,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5259
En Düşük
19,2550
13:211.055,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,44
|Açılış
|: 1.055,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,10
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler13:18
|SUNTK
|56,10
|378.557.689
|% 10,00
|
|RTALB
|13,75
|108.213.256
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|18.077.964
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|397.432.282
|% 9,99
|
|PRKME
|17,18
|27.396.128
|% 9,99
|
|IHAAS
|86,00
|30.294.602
|% -9,62
|
|OZRDN
|16,75
|35.481.130
|% -7,41
|
|MZHLD
|15,75
|38.487.387
|% -7,24
|
|PNLSN
|38,98
|154.265.900
|% -6,70
|
|CONSE
|12,22
|55.760.627
|% -5,56
|
|THYAO
|116,70
|6.095.262.826
|% 2,55
|
|PETKM
|18,22
|3.386.997.447
|% 5,01
|
|EREGL
|42,40
|2.502.213.545
|% 1,24
|
|ASELS
|48,82
|2.498.927.200
|% 1,29
|
|KRDMD
|14,86
|2.313.130.004
|% 0,27
|
|SKBNK
|2,78
|856.692.747
|% 4,91
|
|EKGYO
|6,84
|1.424.111.164
|% -1,01
|
|PETKM
|18,22
|3.386.997.447
|% 5,01
|
|ISCTR
|10,47
|1.733.993.279
|% 2,15
|
|TSKB
|4,06
|674.290.651
|% 4,10
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6286
|18,6354
|% 0,01
|
|Euro
|19,5106
|19,5171
|% 0,57
|
|Sterlin
|22,4700
|22,5827
|% -0,02
|
|Frank
|19,6933
|19,8119
|% 0,30
|
|Riyal
|4,9431
|4,9679
|% -0,01
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|6,64
|
|Altın Gr.
|1.055
|1.055
|3,19
|
|Cumhuriyet
|7.027
|7.133
|18,00
|
|Tam
|7.056
|7.115
|6,00
|
|Yarım
|3.422
|3.479
|4,00
|
|Çeyrek
|1.706
|1.739
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,50
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,85
|12,87
|-0,00
|
|B. Petrol
|81,12
|81,12
|-2,59
|