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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.11.2022 10:21
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

16.09.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Şirketimizin Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerini iştirakleri aracılığı ile yurt dışına taşımak amacıyla, Sırbistan'da, Hollanda'da kurulu %100 bağlı ortaklığımız Electrip Global BV'nin %100 hissedarlığında "ELECTRIP DOO Beograd" unvanlı bir şirket kurulmuştur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082482


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SUNTK 56,10 378.557.689 % 10,00  
RTALB 13,75 108.213.256 % 10,00  
IDEAS 44,00 18.077.964 % 10,00  
ALFAS 137,60 397.432.282 % 9,99  
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Euro 19,5106 19,5171 % 0,57  
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Frank 19,6933 19,8119 % 0,30  
Riyal 4,9431 4,9679 % -0,01  
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13:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.762 1.762 6,64  
Altın Gr. 1.055 1.055 3,19  
Cumhuriyet 7.027 7.133 18,00  
Tam 7.056 7.115 6,00  
Yarım 3.422 3.479 4,00  
Çeyrek 1.706 1.739 2,00  
Gümüş.Ons 21,47 21,50 0,05  
Gümüş Gr. 12,85 12,87 -0,00  
B. Petrol 81,12 81,12 -2,59  
Seans Raporu 13:18
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