***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.12.2022 14:34
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10.03.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Kazakistan Şubesi'nin tasfiye işlemleri tamamlanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086597
BIST
14:215.206
En Yüksek
|Değişim
|: 4,01%
|| 200,85
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
14:2118,6473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
14:2119,7110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0759
|Açılış
|: 19,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7123
En Düşük
19,5838
14:211.075,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,54
|Açılış
|: 1.075,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler14:21
|POLTK
|1.272,60
|21.372.677
|% 9,99
|
|HUNER
|14,09
|74.163.379
|% 9,99
|
|KOZAL
|466,80
|1.496.004.256
|% 9,99
|
|CRFSA
|68,85
|46.940.597
|% 9,98
|
|VKING
|18,84
|2.947.943
|% 9,98
|
|EMNIS
|60,05
|2.743.409
|% -9,97
|
|DOKTA
|51,95
|88.421.417
|% -5,29
|
|IDGYO
|4,80
|15.440.445
|% -4,95
|
|IDEAS
|48,40
|54.004.922
|% -4,72
|
|MRGYO
|4,96
|64.805.804
|% -3,88
|
|THYAO
|143,10
|6.801.766.222
|% 1,49
|
|SAHOL
|41,04
|6.441.302.277
|% 2,34
|
|ASELS
|56,80
|4.020.825.340
|% 6,17
|
|YKBNK
|11,77
|3.590.616.915
|% 3,70
|
|AKBNK
|17,52
|3.265.134.746
|% 5,10
|
|EKGYO
|7,72
|2.827.239.047
|% 2,12
|
|YKBNK
|11,77
|3.590.616.915
|% 3,70
|
|SKBNK
|2,83
|791.222.543
|% 6,39
|
|ISCTR
|11,31
|2.879.561.283
|% 7,00
|
|TSKB
|4,24
|1.001.811.937
|% 7,07
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6406
|18,6473
|% 0,03
|
|Euro
|19,7023
|19,7110
|% 0,39
|
|Sterlin
|22,8341
|22,9486
|% 0,24
|
|Frank
|19,9097
|20,0296
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9423
|4,9671
|% 0,00
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|-0,56
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|7.210
|7.319
|-12,00
|
|Tam
|7.245
|7.292
|27,00
|
|Yarım
|3.509
|3.565
|13,00
|
|Çeyrek
|1.760
|1.782
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,47
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,03
|14,05
|0,00
|
|B. Petrol
|75,61
|75,61
|-0,49
|
Seans Raporu
14:21
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14:36HALKB
Yüzde 8.70 oranında artışla 11.25 lira fiyatla işlem gören hissede 133, 623, 764 adet işlem
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14:35XU100
Endeks 5, 208 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 04 üstünde . İşlem hacmi 82, 398.00 milyon TL de
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14:35BLCYT
Yüzde 9.95 oranında artışla 21.98 lira fiyatla işlem gören hissede 661, 173 adet işlem
-
14:34KCAER
Yüzde 7.26 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 465, 240 adet işlem
-
14:33ANGEN
Yüzde 8.57 oranında artışla 49.16 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 267, 276 adet işlem