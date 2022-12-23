***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2022 08:40
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.12.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ'nin Manisa, Alaşehir'de işletmekte olduğu 45 MWm/45MWe kurulu güce sahip Alaşehir 1 Jeotermal Enerji Santrali'ne entegre olarak kurulan 3,588 MWp güneş enerji santrali Bakanlık resmi kabulünün yapılmasının ardından, 22.12.2022 tarihi itibarıyla ticari elektrik satışına başlamıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089331
BIST
13:575.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -22,73
|Açılış
|: 5.415
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|Önceki Kapanış
|: 5.447
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En Düşük
5.371
13:5718,6889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|Açılış
|: 18,8400
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|Önceki Kapanış
|: 18,8230
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18,7168
En Düşük
18,6140
13:5719,8482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
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|Açılış
|: 19,9900
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|Önceki Kapanış
|: 19,9700
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13:571.080,18
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|| 5,15
|Açılış
|: 1.079,99
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|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
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1.081,51
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler13:55
|TERA
|12,10
|130.353
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|57.821.133
|% 10,00
|
|PLTUR
|19,49
|63.084.647
|% 9,99
|
|AHGAZ
|79,85
|20.237.663
|% 9,99
|
|BRKVY
|27,60
|3.747.776
|% 9,96
|
|OTTO
|94,50
|1.537.755
|% -10,00
|
|HEKTS
|40,58
|543.668.648
|% -7,69
|
|BTCIM
|45,48
|171.210.959
|% -7,18
|
|GLRYH
|12,45
|171.761.234
|% -6,88
|
|SASA
|117,30
|399.714.589
|% -6,16
|
|THYAO
|141,80
|3.340.509.321
|% -0,21
|
|KRDMD
|18,43
|2.526.851.469
|% -0,43
|
|KOZAL
|589,00
|2.112.993.301
|% 4,58
|
|ENKAI
|28,32
|2.022.793.992
|% 1,43
|
|ISCTR
|13,14
|1.904.595.127
|% 2,10
|
|EKGYO
|8,33
|1.876.101.265
|% 0,24
|
|SKBNK
|3,16
|525.555.933
|% 0,96
|
|ISCTR
|13,14
|1.904.595.127
|% 2,10
|
|YKBNK
|12,21
|1.698.114.559
|% 1,16
|
|KRDMD
|18,43
|2.526.851.469
|% -0,43
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6779
|18,6814
|% 0,10
|
|Euro
|19,8277
|19,8418
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,4852
|22,5979
|% 0,41
|
|Frank
|20,0074
|20,1279
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9525
|4,9773
|% 0,14
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|7,02
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|4,71
|
|Cumhuriyet
|7.253
|7.362
|-27,00
|
|Tam
|7.289
|7.341
|23,00
|
|Yarım
|3.530
|3.591
|13,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.795
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|0,15
|
|B. Petrol
|83,00
|83,00
|2,02
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