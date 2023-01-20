***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2023 16:55
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.12.2021, 16.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.12.2021 ve 16.06.2022 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ'nin Manisa, Alaşehir'de işletmekte olduğu 48,7543 MWm/45MWe kurulu güce sahip Alaşehir Jeotermal Enerji Santrali'ne entegre olarak kurulan güneş enerji santralinin 0,1663 MWp gücündeki ikinci ünitesi (Çatı GES) Bakanlık resmi kabulünün yapılmasının ardından 20.01.2023 tarihi itibarıyla ticari elektrik satışına başlamıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103477
BIST
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|335.071.187
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|PKART
|28,64
|37.051.910
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|SOKE
|14,57
|27.289.333
|% 9,96
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|ONCSM
|60,15
|4.047.313
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|SAMAT
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|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
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|ZOREN
|5,81
|765.342.096
|% -5,53
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|KNFRT
|17,17
|37.026.566
|% -5,14
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|ELITE
|41,68
|118.836.050
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|SANEL
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|19.697.717
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|THYAO
|153,30
|8.069.475.332
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|EREGL
|41,06
|6.778.365.299
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|PETKM
|18,47
|5.096.573.055
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|10,14
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|EKGYO
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|4.139.225.468
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|YKBNK
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|SKBNK
|2,98
|904.826.345
|% 4,56
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|PETKM
|18,47
|5.096.573.055
|% 2,33
|
|AKBNK
|18,61
|4.902.724.304
|% 5,80
|
|17:48
|Alış
|Satış
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|Dolar
|18,8009
|18,8028
|% 0,08
|
|Euro
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|% 0,07
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|Sterlin
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|% -0,17
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|Frank
|20,3016
|20,4239
|% -0,68
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|Riyal
|4,9934
|5,0184
|% 0,12
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|17:48
|Alış
|Satış
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|1.925
|1.925
|-8,77
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|Altın Gr.
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|1.162
|-5,99
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|Cumhuriyet
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|37,00
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|Tam
|7.882
|7.936
|-52,00
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|Yarım
|3.850
|3.883
|-26,00
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|Çeyrek
|1.925
|1.942
|-12,00
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|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|-0,10
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|Gümüş Gr.
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|14,41
|-0,03
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|86,44
|86,44
|0,28
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