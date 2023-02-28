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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.02.2023 10:24
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

21.02.2023 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Şirketimizin Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerini iştirakleri aracılığı ile yurt dışına taşımak amacıyla, Macaristan'da, Hollanda'da kurulu dolaylı iştirakimiz Electrip Global B.V.'nin %100 hissedarlığında "Electrip Mobility Service Kft" unvanlı bir şirket kurulmuştur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117487


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TGSAS 17,10 2.187.778 % 9,97  
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Altın Ons 1.808 1.809 -8,84  
Altın Gr. 1.098 1.098 -5,34  
Cumhuriyet 7.466 7.579 0,00  
Tam 7.471 7.526 -47,00  
Yarım 3.650 3.683 -23,00  
Çeyrek 1.825 1.841 -12,00  
Gümüş.Ons 20,49 20,51 -0,08  
Gümüş Gr. 12,44 12,46 -0,06  
B. Petrol 82,72 82,72 0,68  
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