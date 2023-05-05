***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2023 20:41
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.02.2023 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Şirketimizin Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerini iştirakleri aracılığı ile yurt dışına taşımak amacıyla, Bosna Hersek'de, Hollanda'da kurulu dolaylı iştirakimiz Electrip Global B.V.'nin %100 hissedarlığında "Electrip BH d.o.o" unvanlı bir şirket kurulmuştur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147668
BIST
18:054.401
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -83,59
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.378
18:0519,5025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0336
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5223
En Düşük
19,3665
18:0521,5042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0412
|Açılış
|: 22,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,3927
18:051.265,22
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -19,72
|Açılış
|: 1.265,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.253,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HURGZ
|4,40
|11.144.030
|% 10,00
|
|MAKIM
|21,90
|29.695.894
|% 9,94
|
|DAGHL
|11,06
|11.815.011
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|159.233.127
|% 9,93
|
|SELVA
|9,44
|112.403.243
|% 9,90
|
|PAMEL
|145,80
|74.768.940
|% -10,00
|
|UZERB
|161,10
|1.897.687
|% -10,00
|
|ALFAS
|291,80
|804.658.186
|% -9,99
|
|YBTAS
|49.685,70
|1.629.651
|% -9,99
|
|EUPWR
|70,00
|2.351.186.846
|% -9,97
|
|ASTOR
|44,52
|3.110.265.607
|% -1,50
|
|THYAO
|125,50
|2.446.182.716
|% -1,72
|
|EUPWR
|70,00
|2.351.186.846
|% -9,97
|
|KOZAL
|16,35
|1.901.843.854
|% -2,10
|
|EREGL
|29,96
|1.802.135.517
|% -3,10
|
|EKGYO
|5,28
|883.557.233
|% -3,65
|
|KOZAL
|16,35
|1.901.843.854
|% -2,10
|
|ISCTR
|10,65
|1.086.430.960
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,20
|757.668.269
|% -1,50
|
|ASTOR
|44,52
|3.110.265.607
|% -1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4906
|19,5159
|% 0,24
|
|Euro
|21,4949
|21,5031
|% 0,19
|
|Sterlin
|24,5726
|24,6958
|% 0,58
|
|Frank
|21,8127
|21,9441
|% -0,46
|
|Riyal
|5,1845
|5,2105
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.018
|2.018
|-32,36
|
|Altın Gr.
|1.265
|1.265
|-19,95
|
|Cumhuriyet
|9.168
|9.306
|-25,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.531
|4.649
|20,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.318
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,68
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|16,07
|16,09
|-0,23
|
|B. Petrol
|75,31
|75,31
|2,81
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GWIND
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 13.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 609, 000 adet işlem
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17:58AVTUR
Yüzde -9.80 oranında düşüşle 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 667, 999 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 4, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 96 altında . İşlem hacmi 29, 730.00 milyon TL de
-
17:57AKENR
Yüzde -5.09 oranında düşüşle 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 176, 984 adet işlem
-
17:56VKFYO
Yüzde -6.87 oranında düşüşle 5.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 185, 933 adet işlem