***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.06.2023 17:08
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.05.2023 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Şirketimizin Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerini iştirakleri aracılığı ile yurt dışına taşımak amacıyla, İspanya'da, Hollanda'da kurulu dolaylı iştirakimiz Electrip Global B.V.'nin %100 hissedarlığında " Electrip Energy Solutions Spain, S.L.U." unvanlı bir şirket kurulmuştur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160909
BIST
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18:055.187
En Düşük
|Değişim
|: -1,23%
|| -64,78
|Açılış
|: 5.281
|
|Önceki Kapanış
|: 5.252
|
5.170
En Yüksek
5.329
18:0523,5368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0233
|Açılış
|: 23,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2700
|
23,6359
En Düşük
23,5186
18:0525,8131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0888
|Açılış
|: 25,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4000
|
25,8440
En Düşük
25,4332
18:051.463,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,82
|Açılış
|: 1.463,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466,78
|
1.472,62
En Düşük
1.453,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|88,55
|116.109.500
|% 10,00
|
|POLTK
|2.772,00
|34.459.398
|% 10,00
|
|DGGYO
|24,86
|17.451.110
|% 10,00
|
|MACKO
|83,15
|80.744.226
|% 9,99
|
|EUREN
|11,46
|269.837.144
|% 9,98
|
|ATSYH
|63,90
|2.024.672
|% -10,00
|
|EMNIS
|49,64
|6.267.531
|% -9,99
|
|KAPLM
|87,35
|89.443.075
|% -9,99
|
|EDIP
|8,24
|106.868.594
|% -9,95
|
|IHAAS
|101,40
|61.973.162
|% -9,95
|
|THYAO
|169,40
|6.036.223.592
|% -1,17
|
|YKBNK
|12,45
|3.373.792.798
|% 0,08
|
|AKBNK
|19,31
|3.305.314.716
|% 1,42
|
|ISCTR
|13,10
|2.209.311.287
|% -1,21
|
|ASELS
|49,00
|2.164.840.561
|% 1,07
|
|YKBNK
|12,45
|3.373.792.798
|% 0,08
|
|AKBNK
|19,31
|3.305.314.716
|% 1,42
|
|ISCTR
|13,10
|2.209.311.287
|% -1,21
|
|EKGYO
|6,52
|903.567.733
|% -1,95
|
|KOZAL
|20,10
|1.927.648.166
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5318
|23,5368
|% -0,10
|
|Euro
|25,8067
|25,8131
|% 0,35
|
|Sterlin
|29,9427
|30,0929
|% -0,12
|
|Frank
|26,2437
|26,4018
|% 0,40
|
|Riyal
|6,2580
|6,2894
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|-2,90
|
|Altın Gr.
|1.464
|1.464
|-2,96
|
|Cumhuriyet
|9.568
|9.713
|-57,00
|
|Tam
|9.503
|9.750
|-69,51
|
|Yarım
|4.629
|4.770
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.322
|2.385
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,81
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|17,25
|17,27
|-0,29
|
|B. Petrol
|77,11
|77,11
|1,21
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KAPLM
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 87.40 lira fiyatla işlem gören hissede 953, 070 adet işlem
-
17:56MNDRS
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 755, 392 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -53, 98 kaybederek (% -1.14 ) 4, 680
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKIM, ATAGY, DGGYO, AVHOL, EUREN, DIRIT, BIGCH, TUREX, VKFYO, POLTK
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BMSTL, BURVA, ATSYH, EMNIS, IHAAS