***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.07.2023 15:19
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği ekinin 4.2.8 maddesine uygun olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için halihazırda var olan "Yönetici Sorumluluk Sigortası", 1 (bir) yıl süreyle geçerli olacak şekilde yenilenmiş olup, sigortanın toplam yıllık sorumluluk limiti Şirket sermayesinin %25'ini aşmamaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168898
BIST
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16:256.269
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 82,18
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
16:2526,0969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0594
|Açılış
|: 26,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
16:2528,6099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0365
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
16:251.611,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,54
|Açılış
|: 1.611,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler16:25
|EUPWR
|114,40
|1.457.094.355
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|38.119.481
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|3.286.113
|% 10,00
|
|AZTEK
|38,80
|251.619.370
|% 9,98
|
|FORTE
|49,90
|94.515.311
|% 9,96
|
|IHAAS
|28,04
|194.157.453
|% -6,47
|
|ICUGS
|8,21
|19.847.565
|% -3,41
|
|PNLSN
|48,24
|51.897.203
|% -2,31
|
|MACKO
|85,60
|72.332.864
|% -1,95
|
|GMTAS
|12,36
|27.351.881
|% -1,67
|
|CWENE
|201,00
|1.622.936.165
|% 5,51
|
|EUPWR
|114,40
|1.457.094.355
|% 10,00
|
|BIENY
|51,70
|999.668.326
|% 9,53
|
|AKFYE
|13,27
|651.287.215
|% 4,57
|
|A1CAP
|30,50
|569.807.822
|% 9,95
|
|A1CAP
|30,50
|569.807.822
|% 9,95
|
|ICUGS
|8,21
|19.847.565
|% -3,41
|
|FORTE
|49,90
|94.515.311
|% 9,96
|
|INGRM
|574,50
|8.008.326
|% 1,57
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0899
|26,0969
|% 0,23
|
|Euro
|28,5894
|28,6099
|% 0,13
|
|Sterlin
|33,2098
|33,3763
|% -0,35
|
|Frank
|29,1735
|29,3492
|% -0,07
|
|Riyal
|6,9351
|6,9699
|% 0,22
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-5,83
|
|Altın Gr.
|1.606
|1.606
|-6,22
|
|Cumhuriyet
|10.729
|10.891
|-61,00
|
|Tam
|10.381
|10.577
|-89,00
|
|Yarım
|5.191
|5.313
|-44,00
|
|Çeyrek
|2.603
|2.656
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,92
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,08
|19,11
|-0,23
|
|B. Petrol
|77,89
|77,89
|-0,58
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:40IHYAY
Yüzde 5.94 oranında artışla 1.07 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 286, 701 adet işlem
-
16:39FORTE
Yüzde 9.96 oranında artışla 49.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 940, 201 adet işlem
-
16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 68, 28 artarak (% 1.23 ) 5, 621
-
16:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DIRIT, AYCES, A1CAP, DERHL, AVHOL, KSTUR, KAYSE, BRYAT, VANGD, EUYO
-
16:38
YESIL, IHLGM, IHEVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında