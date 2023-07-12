***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.02.2022 - 23.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.02.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Alaşehir 3 Jeotermal Enerji Santrali projesinin önlisansı süresinin dolması nedeniyle iptal edilmiş olup, 23.01.2023 tarihli özel durum açıklamamıza konu olan aynı sahada kurulması planlanan Alkan-2 Jeotermal Enerji Santrali projesi için yapılan önlisans başvurusuna ilişkin süreç devam etmektedir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170717BIST