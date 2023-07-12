***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.07.2023 09:55
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2022 - 23.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.02.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Alaşehir 3 Jeotermal Enerji Santrali projesinin önlisansı süresinin dolması nedeniyle iptal edilmiş olup, 23.01.2023 tarihli özel durum açıklamamıza konu olan aynı sahada kurulması planlanan Alkan-2 Jeotermal Enerji Santrali projesi için yapılan önlisans başvurusuna ilişkin süreç devam etmektedir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170717
BIST
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10:366.365
En Düşük
|Değişim
|: 0,03%
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|Açılış
|: 6.361
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|: 6.363
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6.313
En Yüksek
6.377
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En Yüksek
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|: 0,18%
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|Açılış
|: 26,1800
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|Önceki Kapanış
|: 26,1400
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26,2030
En Düşük
26,0480
10:3628,8281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0915
|Açılış
|: 28,7500
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|Önceki Kapanış
|: 28,6500
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En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler10:34
|VKING
|46,42
|14.109.560
|% 10,00
|
|AYCES
|242,30
|36.235.224
|% 9,99
|
|TETMT
|391,30
|13.806.784
|% 9,98
|
|BAYRK
|6,83
|32.341.439
|% 9,98
|
|OYAYO
|19,88
|15.749.810
|% 9,96
|
|PRZMA
|30,46
|1.352.911
|% -9,99
|
|IHAAS
|21,92
|49.811.193
|% -9,79
|
|IHEVA
|2,20
|22.978.627
|% -8,33
|
|CANTE
|27,46
|236.134.133
|% -6,92
|
|UMPAS
|3,70
|12.606
|% -6,80
|
|YKBNK
|13,86
|2.033.208.492
|% 1,76
|
|AKBNK
|22,74
|1.876.830.976
|% 3,93
|
|ISCTR
|14,74
|1.553.666.479
|% 1,52
|
|THYAO
|214,70
|1.194.125.907
|% -0,28
|
|GARAN
|36,20
|1.036.787.845
|% 3,19
|
|YKBNK
|13,86
|2.033.208.492
|% 1,76
|
|EKGYO
|8,52
|904.693.813
|% 1,31
|
|ISCTR
|14,74
|1.553.666.479
|% 1,52
|
|AKBNK
|22,74
|1.876.830.976
|% 3,93
|
|SKBNK
|3,02
|221.071.658
|% 1,34
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1373
|26,1426
|% 0,19
|
|Euro
|28,8178
|28,8298
|% 0,32
|
|Sterlin
|33,7291
|33,8983
|% 0,20
|
|Frank
|29,6741
|29,8529
|% 0,35
|
|Riyal
|6,9471
|6,9820
|% 0,09
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Gr.
|1.626
|1.626
|4,17
|
|Cumhuriyet
|10.816
|10.980
|40,00
|
|Tam
|10.468
|10.673
|13,00
|
|Yarım
|5.234
|5.361
|6,00
|
|Çeyrek
|2.625
|2.681
|4,00
|
|Gümüş Gr.
|19,44
|19,46
|0,04
|
Seans Raporu
10:34
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10:49CANTE
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10:45XU100
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