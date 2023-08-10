***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2023 10:10
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında depolama tesisi kurma taahhüdü ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na toplam kapasitesi 157,5 MWe olacak şekilde 5 adet Güneş Enerji Santrali projesi için önlisans başvurusunda bulunmuştur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183359
BIST
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11:317.703
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 102,39
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.647
En Yüksek
7.704
11:3127,0408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0507
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0431
En Düşük
26,4619
11:3129,8467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2147
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,8488
En Düşük
28,7774
11:311.669,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,30
|Açılış
|: 1.669,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.670,40
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler11:29
|TETMT
|895,40
|7.555.920
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|11.346.779
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|3.482.297
|% 10,00
|
|BRSAN
|379,90
|428.096.205
|% 9,99
|
|SDTTR
|424,20
|457.346.120
|% 9,98
|
|BALAT
|15,57
|223.819
|% -10,00
|
|CASA
|99,00
|1.071.873
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,94
|3.913.148
|% -9,95
|
|VERTU
|35,60
|110.988.390
|% -8,95
|
|DERIM
|16,47
|47.962.357
|% -8,14
|
|THYAO
|267,60
|6.056.494.295
|% 2,92
|
|YKBNK
|16,13
|3.465.832.485
|% 0,56
|
|AKBNK
|31,32
|2.983.749.488
|% 1,16
|
|ISCTR
|17,56
|2.939.592.398
|% -0,40
|
|ASTOR
|124,50
|2.196.088.408
|% 6,32
|
|YKBNK
|16,13
|3.465.832.485
|% 0,56
|
|ISCTR
|17,56
|2.939.592.398
|% -0,40
|
|SKBNK
|3,38
|475.336.737
|% -1,17
|
|ASGYO
|19,20
|1.953.763.408
|% -5,23
|
|AKBNK
|31,32
|2.983.749.488
|% 1,16
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0350
|27,0409
|% 0,19
|
|Euro
|29,8036
|29,8312
|% 0,67
|
|Sterlin
|34,4180
|34,5906
|% 0,51
|
|Frank
|30,8694
|31,0554
|% 0,68
|
|Riyal
|7,1888
|7,2249
|% 0,18
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|5,86
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.670
|7,74
|
|Cumhuriyet
|11.414
|11.586
|-23,00
|
|Tam
|11.139
|11.239
|24,00
|
|Yarım
|5.578
|5.646
|13,00
|
|Çeyrek
|2.789
|2.823
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,82
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,85
|19,87
|0,18
|
|B. Petrol
|87,67
|87,67
|0,12
|
Seans Raporu
11:29
daha fazla
-
11:43MIATK
Yüzde 6.13 oranında artışla 249.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 363, 959 adet işlem
-
11:42SANEL
Yüzde 5.30 oranında artışla 20.26 lira fiyatla işlem gören hissede 324, 995 adet işlem
-
11:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 95, 28 artarak (% 1.15 ) 8, 355
-
11:41
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TETMT, OYLUM
-
11:41XU100
Endeks 7, 689 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 51, 754.00 milyon TL de