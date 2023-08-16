***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.08.2023 08:48
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, depolama tesisi kurmak taahhüdü ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na 20 MWe kurulu gücünde Güneş Enerji Santrali projesi için önlisans başvurusunda bulunmuştur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185849
BIST
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18:057.691
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 7.691
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0
En Yüksek
0
18:0527,0647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0080
|Açılış
|: 27,1000
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|Önceki Kapanış
|: 27,1050
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27,2020
En Düşük
27,0055
18:0529,5808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
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|Açılış
|: 29,6000
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|Önceki Kapanış
|: 29,5000
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En Düşük
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|Açılış
|: 1.657,60
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|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
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1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|USDTR
|2.565,00
|33.262.786
|% 0,00
|
|YYAPI
|3,06
|74.695.164
|% 0,00
|
|YGYO
|2,52
|33.542.306
|% 0,00
|
|PLTUR
|13,87
|66.968.516
|% 0,00
|
|SDTTR
|360,00
|544.294.283
|% 0,00
|
|USDTR
|2.565,00
|33.262.786
|% 0,00
|
|YYAPI
|3,06
|74.695.164
|% 0,00
|
|YGYO
|2,52
|33.542.306
|% 0,00
|
|PLTUR
|13,87
|66.968.516
|% 0,00
|
|SDTTR
|360,00
|544.294.283
|% 0,00
|
|ASTOR
|139,40
|11.690.834.597
|% 0,00
|
|THYAO
|259,70
|10.272.685.128
|% 0,00
|
|YKBNK
|16,49
|7.386.161.176
|% 0,00
|
|AKBNK
|30,36
|7.129.007.502
|% 0,00
|
|GESAN
|103,30
|5.435.623.486
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,98
|3.067.741.829
|% 0,00
|
|ADESE
|2,22
|1.225.862.692
|% 0,00
|
|YKBNK
|16,49
|7.386.161.176
|% 0,00
|
|SKBNK
|3,96
|1.516.311.862
|% 0,00
|
|ISCTR
|17,39
|4.827.754.220
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0554
|27,0643
|% 0,03
|
|Euro
|29,5674
|29,5883
|% 0,28
|
|Sterlin
|34,3320
|34,5042
|% 0,27
|
|Frank
|30,7045
|30,8895
|% 0,17
|
|Riyal
|7,1939
|7,2300
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|3,14
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.658
|4,22
|
|Cumhuriyet
|11.344
|11.516
|3,00
|
|Tam
|11.099
|11.191
|7,00
|
|Yarım
|5.567
|5.622
|4,00
|
|Çeyrek
|2.775
|2.811
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,67
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,67
|19,70
|0,12
|
|B. Petrol
|84,48
|84,48
|-0,41
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