***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.09.2023 14:26
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ, 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, depolama tesisi kurma taahhüdü ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na 25 MWe kurulu gücünde Güneş Enerji Santrali projesi için önlisans başvurusunda bulunmuştur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196646
BIST
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15:317.853
En Düşük
|Değişim
|: 1,73%
|| 133,52
|Açılış
|: 7.715
|
|Önceki Kapanış
|: 7.720
|
7.664
En Yüksek
7.869
15:3127,1233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1285
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9500
|
27,2144
En Düşük
26,5783
15:3128,8916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1262
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,0925
En Düşük
28,3298
15:311.671,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,61
|Açılış
|: 1.671,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.673,86
|
1.684,22
En Düşük
1.649,60
BIST En Aktif Hisseler15:30
|ISBTR
|291.894,60
|3.210.841
|% 10,00
|
|KUVVA
|55,00
|11.124.905
|% 10,00
|
|ISKUR
|2.357.947,60
|2.357.948
|% 10,00
|
|GLBMD
|37,40
|60.002.281
|% 10,00
|
|TARKM
|230,20
|36.091.216
|% 9,99
|
|SRVGY
|243,50
|129.439.327
|% -9,98
|
|KLNMA
|29,48
|1.858.755
|% -7,59
|
|ICUGS
|9,20
|5.170.992
|% -5,93
|
|KENT
|472,00
|1.090.120
|% -5,69
|
|TUKAS
|9,63
|657.666.171
|% -4,75
|
|THYAO
|227,40
|6.347.424.330
|% 1,84
|
|AKBNK
|30,04
|5.296.317.888
|% 1,49
|
|YKBNK
|16,76
|5.288.527.748
|% 1,51
|
|ISCTR
|22,60
|4.722.458.957
|% 0,44
|
|TUPRS
|144,60
|4.151.228.506
|% 2,34
|
|YKBNK
|16,76
|5.288.527.748
|% 1,51
|
|ADESE
|2,25
|481.465.902
|% 5,63
|
|ISCTR
|22,60
|4.722.458.957
|% 0,44
|
|EKGYO
|7,86
|1.388.034.583
|% 0,77
|
|AKBNK
|30,04
|5.296.317.888
|% 1,49
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1178
|27,1219
|% 0,47
|
|Euro
|28,8464
|28,9021
|% 0,48
|
|Sterlin
|33,1342
|33,3004
|% -0,19
|
|Frank
|29,8184
|29,9980
|% -0,25
|
|Riyal
|7,2076
|7,2438
|% 0,54
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|-14,72
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|11.276
|11.447
|-46,00
|
|Tam
|11.037
|11.120
|-30,00
|
|Yarım
|5.535
|5.583
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.759
|2.791
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,90
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|20,04
|20,06
|-0,11
|
|B. Petrol
|93,39
|93,39
|-0,14
|
Seans Raporu
15:30
daha fazla
-
15:45KUTPO
Yüzde 4.84 oranında artışla 75.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 530, 332 adet işlem
-
15:43ASUZU
Yüzde 6.12 oranında artışla 251.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 571, 814 adet işlem
-
15:42ADESE
Yüzde 5.63 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 142, 826 adet işlem
-
15:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 113, 43 artarak (% 1.39 ) 8, 267
-
15:41XU100
Endeks 7, 843 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 6 üstünde . İşlem hacmi 87, 614.00 milyon TL de