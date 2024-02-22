***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.02.2024 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin ("Zorlu Yenilenebilir") bir kısım paylarının halka arzına ilişkin olarak İzahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 22.02.2024 tarihinde (bugün) başvuru yapılmış olup, Taslak İzahname ve Fon Kullanım Raporu, Şirketimize ait www.zorluenerji.com.tr ve Zorlu Yenilenebilir'e ait www.zorluyenilenebilir.com.tr ile Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin www.akyatirim.com.tr ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin www.garantibbvayatirim.com.tr adresli internet sitelerinde, 22.02.2024 tarihi itibarıyla yayınlanmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251372BIST