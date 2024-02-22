***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2024 18:12
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.02.2024 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin ("Zorlu Yenilenebilir") bir kısım paylarının halka arzına ilişkin olarak İzahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 22.02.2024 tarihinde (bugün) başvuru yapılmış olup, Taslak İzahname ve Fon Kullanım Raporu, Şirketimize ait www.zorluenerji.com.tr ve Zorlu Yenilenebilir'e ait www.zorluyenilenebilir.com.tr ile Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin www.akyatirim.com.tr ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin www.garantibbvayatirim.com.tr adresli internet sitelerinde, 22.02.2024 tarihi itibarıyla yayınlanmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251372
BIST
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18:059.347
En Düşük
|Değişim
|: 0,38%
|| 35,05
|Açılış
|: 9.360
|
|Önceki Kapanış
|: 9.312
|
9.282
En Yüksek
9.406
18:0530,9893
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0152
|Açılış
|: 31,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
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31,0826
En Düşük
30,8869
18:0533,6357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0634
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
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33,9039
En Düşük
33,5115
18:052.016,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,97
|Açılış
|: 2.016,20
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|Önceki Kapanış
|: 2.018,17
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2.030,51
En Düşük
2.013,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PINSU
|20,24
|99.155.301
|% 10,00
|
|FONET
|22,66
|177.393.938
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,72
|5.519.304
|% 10,00
|
|SILVR
|18,92
|62.489.857
|% 10,00
|
|MNDTR
|7,59
|95.404.023
|% 10,00
|
|AYCES
|1.234,00
|64.659.782
|% -9,99
|
|EUKYO
|23,32
|47.141.616
|% -9,96
|
|UMPAS
|10,86
|2.169.310
|% -5,57
|
|YBTAS
|173.997,50
|4.993.893
|% -5,44
|
|AVHOL
|59,80
|78.668.827
|% -4,78
|
|THYAO
|285,00
|12.866.209.444
|% 2,06
|
|ISCTR
|28,90
|7.930.518.761
|% 0,91
|
|EREGL
|48,18
|7.413.433.083
|% -0,95
|
|KONTR
|300,50
|6.153.618.488
|% 3,00
|
|REEDR
|55,25
|6.127.139.670
|% 6,87
|
|EKGYO
|11,30
|3.517.391.193
|% 3,39
|
|ZOREN
|5,99
|1.740.075.882
|% -0,50
|
|ISCTR
|28,90
|7.930.518.761
|% 0,91
|
|YKBNK
|23,86
|4.548.356.299
|% -2,13
|
|EREGL
|48,18
|7.413.433.083
|% -0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9844
|30,9909
|% -0,04
|
|Euro
|33,6137
|33,6362
|% 0,19
|
|Sterlin
|38,9823
|39,1778
|% -0,17
|
|Frank
|35,0036
|35,2145
|% -0,29
|
|Riyal
|8,2376
|8,2789
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,80
|22,83
|% 0,66
|
|Platin
|900,12
|901,26
|% 0,66
|
|Paladyum
|964,81
|970,07
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,04
|83,04
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,51
|2.023,81
|% 0,66
|