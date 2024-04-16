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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.04.2024 09:12
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin %49,99 oranında doğrudan iştiraki olan Electrip Global Limited, Electrip Global Limited'in paylarının %100'üne sahip olduğu ZES Dijital Ticaret A.Ş. ve elektrikli araçlar için şarj ağı sağlayıcısı olan Hubject GmbH arasında, Türkiye'deki ZES elektrikli araç şarj istasyonları ile İtalya, Fransa, Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan, Karadağ ve Polonya'da yer alan Electrip elektrikli araç şarj istasyonlarının Hubject'in şarj ağında yer almasına ilişkin işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Bu işbirliği kapsamında  elektrikli araç sürücülerinin Hubject'in e-roaming ağında yer alan ZES ve Electrip şarj istasyonlarına kolaylıkla erişmesi ve kullanması mümkün olacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272481


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