***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin %49,99 oranında doğrudan iştiraki olan Electrip Global Limited, Electrip Global Limited'in paylarının %100'üne sahip olduğu ZES Dijital Ticaret A.Ş. ve elektrikli araçlar için şarj ağı sağlayıcısı olan Hubject GmbH arasında, Türkiye'deki ZES elektrikli araç şarj istasyonları ile İtalya, Fransa, Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan, Karadağ ve Polonya'da yer alan Electrip elektrikli araç şarj istasyonlarının Hubject'in şarj ağında yer almasına ilişkin işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Bu işbirliği kapsamında elektrikli araç sürücülerinin Hubject'in e-roaming ağında yer alan ZES ve Electrip şarj istasyonlarına kolaylıkla erişmesi ve kullanması mümkün olacaktır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272481BIST