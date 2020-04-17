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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.04.2020 17:16
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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORN42037 ISIN kodlu bononun anapara ödemesi açıklaması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 55.850.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 55.850.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 55.850.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 210
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 11,5068
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,84
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORN42037
Satışa Başlanma Tarihi 20.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 20.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 55.850.000
İhraç Fiyatı 0,8968
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 17.04.2020
Kayıt Tarihi 16.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.04.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 55.850.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFZORN42037 ISIN kodlu 55.850.000,00-TL nominal tutarlı bononun 55.850.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839032


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YBTAS 6.820,10 351.000 % 10,00  
SUMAS 8,91 48.667 % 10,00  
RTALB 10,46 23.544.187 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6388 8,6821 % 0,16  
Frank 7,1368 7,1798 % 0,12  
Riyal 1,8399 1,8491 % -0,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.686 1.687 -31,39  
Altın Gr. 376 376 -7,61  
Cumhuriyet 2.415 2.474 -49,40  
Tam 2.486 2.550 -47,00  
Yarım 1.208 1.239 -24,70  
Çeyrek 606 620 -12,30  
Gümüş.Ons 15,14 15,17 -0,38  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,09  
B. Petrol 28,53 28,53 0,71  
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