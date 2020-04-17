***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORN42037 ISIN kodlu bononun anapara ödemesi açıklaması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 55.850.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 55.850.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 55.850.000Türü Finansman BonosuVadesi 17.04.2020Vade (Gün Sayısı) 210Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 11,5068Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,84Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORN42037Satışa Başlanma Tarihi 20.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 20.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 20.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 55.850.000İhraç Fiyatı 0,8968Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 17.04.2020Kayıt Tarihi 16.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.04.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 55.850.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRFZORN42037 ISIN kodlu 55.850.000,00-TL nominal tutarlı bononun 55.850.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839032BIST