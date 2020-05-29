Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.05.2020 17:18
GÜNCEL HABERLER



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 29-05-20 - Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Finansman Bonosunun İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 78.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 78.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 124
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,3319
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,7510
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,2951
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORN92032
Vade Başlangıç Tarihi 29.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 78.000.000
İhraç Fiyatı 0,95848
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 30.09.2020
Kayıt Tarihi 29.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.09.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 78.000.000





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847719


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:18105.180
Değişim :  -0,17% |  -180,09
Açılış :  105.183  
Önceki Kapanış :  105.360  
En Yüksek
105.669 En Düşük
104.671
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 63,25 10.144.838 % 10,00  
FENER 11,83 202.511.096 % 9,94  
EGGUB 66,40 5.540.348 % 9,93  
GSDDE 3,88 30.142.650 % 9,92  
TSGYO 3,11 21.326.433 % 9,89  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4364 8,4787 % 0,81  
Frank 7,0773 7,1199 % 0,57  
Riyal 1,8152 1,8243 % 0,36  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.730 11,19  
Altın Gr. 380 380 3,41  
Cumhuriyet 2.463 2.494 20,40  
Tam 2.536 2.563 13,30  
Yarım 1.237 1.251 10,20  
Çeyrek 619 626 5,10  
Gümüş.Ons 17,72 17,76 0,38  
Gümüş Gr. 3,89 3,90 0,09  
B. Petrol 35,48 35,48 -0,55  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru