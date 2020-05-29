***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 29-05-20 - Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Finansman Bonosunun İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 78.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 78.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 30.09.2020Vade (Gün Sayısı) 124Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,3319Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,7510Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,2951Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORN92032Vade Başlangıç Tarihi 29.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 78.000.000İhraç Fiyatı 0,95848Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 30.09.2020Kayıt Tarihi 29.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.09.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 78.000.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847719BIST