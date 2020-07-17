***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 17-07-20 Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Değişken Kupon Ödemeli Tahvil İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 42.730.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 42.730.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 11.11.2021Vade (Gün Sayısı) 482Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3,8836Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORNK2116Vade Başlangıç Tarihi 17.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 42.730.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 15.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 3,8836 15,7502 16,70982 14.01.2021 13.01.2021 14.01.20213 14.04.2021 13.04.2021 14.04.20214 14.07.2021 13.07.2021 14.07.20215 12.10.2021 11.10.2021 12.10.20216 11.11.2021 10.11.2021 11.11.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860305BIST