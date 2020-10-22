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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.10.2020 15:40
GÜNCEL HABERLER



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORNA2014 ISIN kodlu bononun 6. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 9.830.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 9.830.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 243
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 1,4014
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,5004
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,8047
ISIN Kodu TRFZORNA2014
Vade Başlangıç Tarihi 17.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 9.830.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.05.2020 15.05.2020 18.05.2020 1,4014 137.757,62 Evet
2 18.06.2020 17.06.2020 18.06.2020 1,4014 137.757,62 Evet
3 20.07.2020 17.07.2020 20.07.2020 1,4466 142.200,78 Evet
4 20.08.2020 19.08.2020 20.08.2020 1,4014 137.757,62 Evet
5 21.09.2020 18.09.2020 21.09.2020 1,4466 142.200,78 Evet
6 22.10.2020 21.10.2020 22.10.2020 1,4014 137.757,62 Evet
7 23.11.2020 20.11.2020 23.11.2020 1,4466
8 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 1,0398
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 1,0398

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 17.04.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 9.830.000 TL nominal değerli, 243 gün vadeli, TRFZORNA2014 ISIN kodlu bononun 6. Kupon dönemine ilişkin 137.757,62 -TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883050


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Tam 3.208 3.289 10,41  
Yarım 1.550 1.591 5,04  
Çeyrek 778 795 2,52  
Gümüş.Ons 24,76 24,82 -0,26  
Gümüş Gr. 6,31 6,32 0,03  
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