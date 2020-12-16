***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORNA2022 ISIN kodlu bononun anapara ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 53.150.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 53.150.000Türü Finansman BonosuVadesi 16.12.2020Vade (Gün Sayısı) 201Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 7,7099Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,0005Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,4388Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORNA2022Vade Başlangıç Tarihi 29.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 53.150.000İhraç Fiyatı 0,92842Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 16.12.2020Kayıt Tarihi 15.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.12.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 53.150.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 29.05.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 53.150.000 TL nominal değerli, 201 gün vadeli, TRFZORNA2022 ISIN kodlu bononun 53.150.000-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893484BIST