Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.12.2020 17:41



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORNA2022 ISIN kodlu bononun anapara ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 53.150.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 53.150.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 201
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 7,7099
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,0005
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,4388
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORNA2022
Vade Başlangıç Tarihi 29.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 53.150.000
İhraç Fiyatı 0,92842
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.12.2020
Kayıt Tarihi 15.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 53.150.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 29.05.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 53.150.000 TL nominal değerli, 201 gün vadeli, TRFZORNA2022 ISIN kodlu bononun 53.150.000-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893484


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.392
Değişim :  -0,21% |  -2,95
Açılış :  1.404  
Önceki Kapanış :  1.395  
En Yüksek
1.410 En Düşük
1.385
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNKRN 9,24 3.298.615 % 10,00  
BRYAT 380,80 64.495.946 % 9,99  
IZTAR 17,94 1.681.409 % 9,99  
IDGYO 7,60 11.173.874 % 9,99  
AVOD 8,07 126.225.864 % 9,95  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7943 7,8007 % -0,45  
Euro 9,4939 9,5017 % -0,33  
Sterlin 10,4952 10,5478 % -0,10  
Frank 8,7713 8,8242 % -0,51  
Riyal 2,0745 2,0849 % -0,39  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.853 1.853 -1,33  
Altın Gr. 465 465 -2,18  
Cumhuriyet 3.086 3.132 18,00  
Tam 3.077 3.155 -5,71  
Yarım 1.487 1.526 -2,76  
Çeyrek 746 763 -1,38  
Gümüş.Ons 24,92 24,94 0,42  
Gümüş Gr. 6,25 6,26 0,08  
B. Petrol 50,98 50,98 0,22  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru