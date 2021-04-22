***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORN42128 ISIN kodlu bononun 6. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi ve anapara ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 80.220.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 80.220.000Türü Finansman BonosuVadesi 22.04.2021Vade (Gün Sayısı) 181Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,5000Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORN42128Vade Başlangıç Tarihi 23.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.220.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 23.11.2020 20.11.2020 23.11.2020 1,6562 1.328.603,64 Evet2 23.12.2020 22.12.2020 23.12.2020 1,6028 1.285.766,16 Evet3 22.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 1,6028 1.285.766,16 Evet4 22.02.2021 19.02.2021 22.02.2021 1,6562 1.328.603,64 Evet5 24.03.2021 23.03.2021 24.03.2021 1,6028 1.285.766,16 Evet6 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 1,5494 1.242.928,55 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 80.220.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 23.10.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 80.220.000-TL nominal değerli, 181 gün vadeli, TRFZORN42128 ISIN kodlu bononun 6. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.242.928,55-TL'lik faiz ödemesi ve 80.220.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930616BIST