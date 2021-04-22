***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORN42110 ISIN kodlu bononun anapara ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 19.300.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 19.300.000Türü Finansman BonosuVadesi 22.04.2021Vade (Gün Sayısı) 204Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 9,7815Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,5013Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,1723Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORN42110Vade Başlangıç Tarihi 30.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 19.300.000İhraç Fiyatı 0,9109Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 22.04.2021Kayıt Tarihi 21.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.04.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.300.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 30.09.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 19.300.000 TL nominal değerli, 204 gün vadeli, TRFZORN42110 ISIN kodlu bononun 19.300.000-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930619BIST