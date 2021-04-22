***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.04.2021 18:52
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORN42110 ISIN kodlu bononun anapara ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 19.300.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 19.300.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 204
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 9,7815
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,5013
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,1723
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORN42110
Vade Başlangıç Tarihi 30.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 19.300.000
İhraç Fiyatı 0,9109
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.04.2021
Kayıt Tarihi 21.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.04.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.300.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 30.09.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 19.300.000 TL nominal değerli, 204 gün vadeli, TRFZORN42110 ISIN kodlu bononun 19.300.000-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930619
BIST