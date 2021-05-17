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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.05.2021 15:06



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORN72117 ISIN kodlu bononun 5. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 20.670.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 20.670.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 205
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 1,7055
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,7503
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,8450
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORN72117
Vade Başlangıç Tarihi 16.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.670.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 7

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.01.2021 14.01.2021 15.01.2021 1,7055 352.526,85 Evet
2 15.02.2021 12.02.2021 15.02.2021 1,7624 364.288,08 Evet
3 17.03.2021 16.03.2021 17.03.2021 1,7055 352.526,85 Evet
4 16.04.2021 15.04.2021 16.04.2021 1,7055 352.526,85 Evet
5 17.05.2021 14.05.2021 17.05.2021 1,7624 364.288,08 Evet
6 16.06.2021 15.06.2021 16.06.2021 1,7055
7 09.07.2021 08.07.2021 09.07.2021 1,3076
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.07.2021 08.07.2021 09.07.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 16.12.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 20.670.000 TL nominal değerli, 205 gün vadeli, TRFZORN72117 ISIN kodlu bononun 5. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 364.288,08-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936536


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