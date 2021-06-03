***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.06.2021 18:11
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 03-06-2021 Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Finansman Bonosunun İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 22.200.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 22.200.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 223
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 14,0524
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,0006
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,0129
ISIN Kodu TRFZORN12212
Vade Başlangıç Tarihi 03.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.200.000
İhraç Fiyatı 0,87679
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 12.01.2022
Kayıt Tarihi 11.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.01.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.200.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939940
BIST