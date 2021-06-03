***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 03-06-2021 Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Finansman Bonosunun İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 22.200.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 22.200.000Türü Finansman BonosuVadesi 12.01.2022Vade (Gün Sayısı) 223Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 14,0524Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,0006Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,0129ISIN Kodu TRFZORN12212Vade Başlangıç Tarihi 03.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.200.000İhraç Fiyatı 0,87679Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 12.01.2022Kayıt Tarihi 11.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.01.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.200.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939940BIST