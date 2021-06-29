***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.06.2021 18:13
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORN92115 ISIN kodlu bononun 4. kupon dönemine ilişkin faiz oranı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni TRFZORN92115 ISIN kodlu bononun 4. kupon dönemine ilişkin faiz oranı hakkında
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 9.850.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 9.850.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 358
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,9916
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORN92115
Vade Başlangıç Tarihi 30.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 9.850.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.12.2020 29.12.2020 30.12.2020 4,6124 18,5003 19,8251 454.321,4 Evet
2 31.03.2021 30.03.2021 31.03.2021 4,6124 18,5003 19,8251 454.321,4 Evet
3 30.06.2021 29.06.2021 30.06.2021 5,5418 22,2281 24,1525
4 23.09.2021 22.09.2021 23.09.2021 4,9916 21,4345 23,2651
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.09.2021 22.09.2021 23.09.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 30.09.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 9.850.000 TL nominal değerli, 358 gün vadeli, TRFZORN92115 ISIN kodlu bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı %4,9916 olarak kesinleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944907
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