***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSZORN12223 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon dönemine ilişkin faiz oranı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni TRSZORN12223 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon dönemine ilişkin faiz oranı hakkındaYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 22.300.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 22.300.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 12.01.2022Vade (Gün Sayısı) 370Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,9795Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORN12223Vade Başlangıç Tarihi 07.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.300.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 08.04.2021 07.04.2021 08.04.2021 5,859 23,5004 25,6559 1.306.557 Evet2 08.07.2021 07.07.2021 08.07.2021 5,859 23,5004 25,65593 07.10.2021 06.10.2021 07.10.2021 5,9795 23,9837 26,23064 12.01.2022 11.01.2022 12.01.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.01.2022 11.01.2022 12.01.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 07.01.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 22.300.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN12223 ISIN kodlu tahvili 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı %5,9795 olarak kesinleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947849BIST