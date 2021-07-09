***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 09-07-21 - Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Değişken Kuponlu Özel Sektör Tahvili İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 38.140.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 38.140.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 02.09.2022Vade (Gün Sayısı) 420Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,0411Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORN92217Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 38.140.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 5Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.10.2021 06.10.2021 07.10.2021 6,0411 24,5 26,85632 06.01.2022 05.01.2022 06.01.20223 06.04.2022 05.04.2022 06.04.20224 06.07.2022 05.07.2022 06.07.20225 02.09.2022 01.09.2022 02.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.09.2022 01.09.2022 02.09.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950032BIST