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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.08.2021 17:39



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORN22214 ISIN kodlu tahapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni TRSZORN22214 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 154.940.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 154.940.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 24.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 377
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,9743
ISIN Kodu TRSZORN22214
Vade Başlangıç Tarihi 12.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 154.940.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.05.2021 17.05.2021 18.05.2021 6,1165 23,5002 25,6205 9.476.905,08 Evet
2 17.08.2021 16.08.2021 17.08.2021 5,859 23,5004 25,6559
3 16.11.2021 15.11.2021 16.11.2021 5,9743 23,9629 26,2058
4 24.02.2022 23.02.2022 24.02.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.02.2022 23.02.2022 24.02.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 12.02.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 154.940.000 TL nominal değerli, 377 gün vadeli, TRSZORN22214 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı % 5,9743 olarak kesinleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958320


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Tam 3.207 3.288 -13,03  
Yarım 1.550 1.591 -6,30  
Çeyrek 778 795 -3,15  
Gümüş.Ons 23,79 23,83 0,05  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 -0,03  
B. Petrol 69,17 69,17 -1,42  
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