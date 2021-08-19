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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.08.2021 17:05



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 19-08-2021 Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Finansman Bonosunun İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 76.460.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 76.460.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 272
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 17,5130
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,5008
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,1792
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORN52218
Vade Başlangıç Tarihi 19.08.2021
İhraç Fiyatı 0,85097
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.05.2022
Kayıt Tarihi 17.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.05.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 76.460.000





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959275


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PENTA 90,45 17.680.864 % 17,01  
DOBUR 23,20 3.549.787 % 13,84  
ESCAR 20,24 92.538.198 % 10,78  
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Riyal 2,2647 2,2761 % 0,82  
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Altın Gr. 487 487 1,81  
Cumhuriyet 3.235 3.284 2,00  
Tam 3.217 3.298 -0,29  
Yarım 1.555 1.595 -0,14  
Çeyrek 780 798 -0,07  
Gümüş.Ons 23,25 23,29 -0,24  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 -0,02  
B. Petrol 66,14 66,14 -2,09  
Seans Raporu 18:05
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