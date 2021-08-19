***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 19-08-2021 Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Finansman Bonosunun İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 76.460.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 76.460.000Türü Finansman BonosuVadesi 18.05.2022Vade (Gün Sayısı) 272Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 17,5130Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,5008Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,1792Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORN52218Vade Başlangıç Tarihi 19.08.2021İhraç Fiyatı 0,85097Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.05.2022Kayıt Tarihi 17.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.05.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 76.460.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959275BIST