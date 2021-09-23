***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSZORN92118 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi ve anapara ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 29.845.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 29.845.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 23.09.2021Vade (Gün Sayısı) 370Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,6859Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORN92118Vade Başlangıç Tarihi 18.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 29.845.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 4,3631 17,5003 18,6839 1.302.167,19 Evet2 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 4,3631 17,5003 18,6839 1.302.167,19 Evet3 18.06.2021 17.06.2021 18.06.2021 4,8724 19,5431 21,0241 1.454.167,78 Evet4 23.09.2021 22.09.2021 23.09.2021 5,6859 21,3954 23,1327 1.696.956,84 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.09.2021 22.09.2021 23.09.2021 29.845.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 18.09.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 29.845.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN92118 ISIN kodlu tahvilin 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.696.956,84-TL'lik faiz ödemesi ve 29.845.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964971BIST