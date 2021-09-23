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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.09.2021 16:43


mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 110.270.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 110.270.000
Türü şken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,1644
ISIN Kodu TRSZORNK2215
Vade Başlangıç Tarihi 23.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 110.270.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.12.2021 21.12.2021 22.12.2021 6,1644 25,0001 27,4556
2 23.03.2022 22.03.2022 23.03.2022
3 21.06.2022 20.06.2022 21.06.2022
4 20.09.2022 19.09.2022 20.09.2022
5 24.11.2022 23.11.2022 24.11.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.11.2022 23.11.2022 24.11.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964999


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 168,30 46.440.116 % 10,00  
YEOTK 66,55 203.716.824 % 10,00  
BAGFS 19,80 3.154.416 % 10,00  
OYLUM 10,58 23.900.270 % 9,98  
GARFA 12,38 7.176.474 % 9,95  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,7670 8,7732 % 1,40  
Euro 10,3039 10,3109 % 1,94  
Sterlin 12,0013 12,0615 % 2,17  
Frank 9,4584 9,5153 % 1,68  
Riyal 2,3290 2,3407 % 1,27  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.748 1.748 -19,86  
Altın Gr. 493 493 1,54  
Cumhuriyet 3.255 3.304 -11,00  
Tam 3.238 3.322 -9,97  
Yarım 1.565 1.607 -4,82  
Çeyrek 785 803 -2,41  
Gümüş.Ons 22,62 22,64 -0,06  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 0,07  
B. Petrol 76,90 76,90 0,71  
Seans Raporu 18:05
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