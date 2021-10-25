***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSZORN42220 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon dönemine ilişkin faiz oranı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 84.470.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 84.470.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 27.04.2022Vade (Gün Sayısı) 370Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,2329Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORN42220Vade Başlangıç Tarihi 22.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 84.470.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.07.2021 26.07.2021 27.07.2021 6,5754 25,0002 27,3955 5.554.240,38 Evet2 26.10.2021 25.10.2021 26.10.2021 6,2329 25,0001 27,44563 25.01.2022 24.01.2022 25.01.2022 6,2329 25,0001 27,44564 27.04.2022 26.04.2022 27.04.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 22.04.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 84.470.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN42220 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı %6,2329 olarak kesinleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972199BIST