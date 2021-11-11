***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 11-11-21 Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Finansman Bonosunun İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 55.400.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 55.400.000Türü Finansman BonosuVadesi 02.09.2022Vade (Gün Sayısı) 295Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 18,1851Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,5003Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,9649ISIN Kodu TRFZORN92214Vade Başlangıç Tarihi 11.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 55.400.000İhraç Fiyatı 0,84613Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.09.2022Kayıt Tarihi 01.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 55.400.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977059BIST