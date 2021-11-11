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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.11.2021 17:16
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 11-11-21 Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Finansman Bonosunun İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 55.400.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 55.400.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 295
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 18,1851
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,5003
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,9649
ISIN Kodu TRFZORN92214
Vade Başlangıç Tarihi 11.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 55.400.000
İhraç Fiyatı 0,84613
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.09.2022
Kayıt Tarihi 01.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 55.400.000





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977059


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 102,30 25.276.182 % 10,00  
OZRDN 8,47 31.021.127 % 10,00  
DOAS 41,52 119.598.763 % 9,96  
ATATP 53,00 99.957.632 % 9,96  
OYLUM 8,85 20.074.366 % 9,94  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,8779 9,8814 % 0,41  
Euro 11,3471 11,3564 % 0,52  
Sterlin 13,1954 13,2615 % 0,29  
Frank 10,6855 10,7498 % 0,12  
Riyal 2,6270 2,6402 % 0,40  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.862 1.862 9,19  
Altın Gr. 591 592 5,18  
Cumhuriyet 3.932 3.992 61,00  
Tam 3.913 4.011 58,95  
Yarım 1.891 1.940 28,52  
Çeyrek 949 970 14,25  
Gümüş.Ons 25,18 25,20 0,49  
Gümüş Gr. 7,99 8,00 0,19  
B. Petrol 82,83 82,83 0,19  
Seans Raporu 18:05
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