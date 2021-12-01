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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.12.2021 16:19
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ Tarafından Yurt Dışında İhraç Edilen Tahvillerin 1. Kupon Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 350.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 01.06.2026
Vade (Gün Sayısı) 1.826
Faiz Oranı Türü Sabit
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 01.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 01.12.2021 Evet
2 01.06.2022
3 01.12.2022
4 01.06.2023
5 01.12.2023
6 03.06.2024
7 02.12.2024
8 02.06.2025
9 01.12.2025
10 01.06.2026
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.06.2026

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ tarafından yurt dışında satışa sunulmak üzere ihraç edilen 300.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvillerinin 01.12.2021 tarihli 1. kupon ödeme dönemine ilişkin 13.500.000 USD tutarındaki faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980495


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ERBOS 137,50 203.878.369 % 10,00  
MIATK 37,18 3.320.211 % 10,00  
BURCE 29,04 38.236.800 % 10,00  
PKENT 4.071,10 3.818.675 % 10,00  
YONGA 24,42 464.904 % 10,00  
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Altın Gr. 769 769 7,66  
Cumhuriyet 5.077 5.154 10,00  
Tam 5.055 5.184 0,25  
Yarım 2.443 2.508 0,12  
Çeyrek 1.226 1.254 0,06  
Gümüş.Ons 22,46 22,49 0,24  
Gümüş Gr. 9,65 9,66 0,14  
B. Petrol 66,41 66,41 -2,46  
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