***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ Tarafından Yurt Dışında İhraç Edilen Tahvillerin 1. Kupon Ödemesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 350.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 01.06.2026Vade (Gün Sayısı) 1.826Faiz Oranı Türü SabitSatışın Tamamlanma Tarihi 01.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 01.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000Kupon Sayısı 10Döviz Cinsi USDSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 01.12.2021 Evet2 01.06.20223 01.12.20224 01.06.20235 01.12.20236 03.06.20247 02.12.20248 02.06.20259 01.12.202510 01.06.2026Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.06.2026* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ tarafından yurt dışında satışa sunulmak üzere ihraç edilen 300.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvillerinin 01.12.2021 tarihli 1. kupon ödeme dönemine ilişkin 13.500.000 USD tutarındaki faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980495BIST