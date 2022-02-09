***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSZORN22313 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 243.320.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 243.320.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 02.02.2023Vade (Gün Sayısı) 448Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,9836%Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORN22313Vade Başlangıç Tarihi 11.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 243.320.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 5Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 09.02.2022 08.02.2022 09.02.2022 5,9179 24,0004 26,2597 14.399.434,26 Evet2 11.05.2022 10.05.2022 11.05.2022 5,9836 24,0002 26,25023 09.08.2022 08.08.2022 09.08.20224 08.11.2022 07.11.2022 08.11.20225 02.02.2023 01.02.2023 02.02.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 11.11.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 243.320.000 TL nominal değerli, 448 gün vadeli, TRSZORN22313 ISIN kodlu tahvilin 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 14.399.434,26 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000592BIST