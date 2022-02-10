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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.02.2022 17:32
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORN12314 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon dönemine ilişkin faiz oranı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni TRSZORN12314 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon dönemine ilişkin faiz oranı hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 54.300.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 54.300.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 13.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 366
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 2,6754
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORN12314
Vade Başlangıç Tarihi 12.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 54.300.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 12

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022 2,5891 31,5007 36,4787
2 14.03.2022 11.03.2022 14.03.2022 2,6754 31,5007 36,4607
3 14.04.2022 13.04.2022 14.04.2022
4 16.05.2022 13.05.2022 16.05.2022
5 16.06.2022 15.06.2022 16.06.2022
6 14.07.2022 13.07.2022 14.07.2022
7 15.08.2022 12.08.2022 15.08.2022
8 15.09.2022 14.09.2022 15.09.2022
9 17.10.2022 14.10.2022 17.10.2022
10 16.11.2022 15.11.2022 16.11.2022
11 16.12.2022 15.12.2022 16.12.2022
12 13.01.2023 12.01.2023 13.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 12.01.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 54.300.000 TL nominal değerli, 366 gün vadeli, TRSZORN12314 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı %2,6754 olarak kesinleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000880


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INTEM 109,50 14.562.348 % 7,56  
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Tam 5.256 5.387 -9,99  
Yarım 2.540 2.606 -4,84  
Çeyrek 1.274 1.303 -2,41  
Gümüş.Ons 22,93 22,97 -0,25  
Gümüş Gr. 9,99 10,01 -0,08  
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