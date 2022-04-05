***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.04.2022 17:09
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSZORN92217 ISIN Kodlu Tahvilin 4. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni TRSZORN92217 ISIN Kodlu Tahvilin 4. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı Hakkında
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17:212.318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,17
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.313
17:2114,7295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0509
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7326
En Düşük
14,6627
17:2116,1191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
17:21914,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,39
|Açılış
|: 914,94
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
920,19
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler17:19
|ULUSE
|150,70
|14.801.034
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|3.898.572
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.870.752
|% 9,98
|
|BJKAS
|4,08
|55.823.103
|% 9,97
|
|OLMK
|9,30
|16.261.685
|% 9,93
|
|CEOEM
|11,88
|81.118.041
|% -9,93
|
|LIDER
|18,81
|783.818.942
|% -8,24
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|GMTAS
|3,00
|10.979.191
|% -4,76
|
|GRNYO
|2,39
|3.626.679
|% -4,40
|
|THYAO
|34,34
|4.999.248.553
|% 2,63
|
|ASELS
|25,84
|3.269.438.788
|% 1,97
|
|KRDMD
|15,86
|3.095.967.337
|% 0,06
|
|GARAN
|12,54
|2.830.389.877
|% -0,71
|
|SISE
|16,47
|2.465.589.783
|% 1,23
|
|ODAS
|1,90
|897.221.801
|% 6,74
|
|EKGYO
|2,57
|976.989.804
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,21
|1.261.632.977
|% 0,00
|
|GARAN
|12,54
|2.830.389.877
|% -0,71
|
|AKBNK
|7,72
|1.739.913.403
|% 0,00
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7164
|14,7298
|% 0,35
|
|Euro
|16,1054
|16,1169
|% 0,01
|
|Sterlin
|19,2824
|19,3791
|% 0,42
|
|Frank
|15,8230
|15,9183
|% 0,23
|
|Riyal
|3,9129
|3,9325
|% 0,27
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-1,45
|
|Altın Gr.
|916
|916
|3,18
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,60
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,11
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,31
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:35XU100
Endeks 2, 325 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 46, 181.00 milyon TL de
-
17:35SKTAS
Yüzde 6.54 oranında artışla 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 994, 049 adet işlem
-
17:34SMART
Yüzde 4.64 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 754, 800 adet işlem
-
17:33ACSEL
Yüzde 9.19 oranında artışla 33.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 112, 645 adet işlem
-
17:32PRKAB
Yüzde 4.41 oranında artışla 40.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 467, 242 adet işlem