***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Değişken Kuponlu Özel Sektör Tahvili İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 40.200.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 40.200.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 15.06.2023Vade (Gün Sayısı) 393Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 2,7946Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORN62327Vade Başlangıç Tarihi 18.05.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.200.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 13Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 17.06.2022 16.06.2022 17.06.2022 2,7946 34,001 39,84232 18.07.2022 14.07.2022 18.07.20223 17.08.2022 16.08.2022 17.08.20224 16.09.2022 15.09.2022 16.09.20225 17.10.2022 14.10.2022 17.10.20226 16.11.2022 15.11.2022 16.11.20227 16.12.2022 15.12.2022 16.12.20228 16.01.2023 13.01.2023 16.01.20239 15.02.2023 14.02.2023 15.02.202310 17.03.2023 16.03.2023 17.03.202311 17.04.2023 14.04.2023 17.04.202312 17.05.2023 16.05.2023 17.05.202313 15.06.2023 14.06.2023 15.06.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.06.2023 14.06.2023 15.06.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-Eurasia Rating A- (Trk) - Uzun Vadeli Ulusal Not 29.07.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalar18.03.2022 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 1.200.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 40.200.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli ve değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (18.05.2022) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031211BIST