***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Finansman Bonosunun İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 54.580.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 54.580.000Türü Finansman BonosuVadesi 02.09.2022Vade (Gün Sayısı) 107Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 9,0881Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 31,0016Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 34,5449ISIN Kodu TRFZORN92230Vade Başlangıç Tarihi 18.05.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 54.580.000İhraç Fiyatı 0,91669Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.09.2022Kayıt Tarihi 01.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 54.580.000Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR - Eurasia Rating A-1 (Trk) - Kısa Vadeli Ulusal Notu 29.07.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalar18.03.2022 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 1.200.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 54.580.000 TL nominal değerli ve 107 gün vadeli iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (18.05.2022) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031213BIST