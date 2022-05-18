***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.05.2022 17:41
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Finansman Bonosunun İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 54.580.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 54.580.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 107
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 9,0881
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 31,0016
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 34,5449
ISIN Kodu TRFZORN92230
Vade Başlangıç Tarihi 18.05.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 54.580.000
İhraç Fiyatı 0,91669
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.09.2022
Kayıt Tarihi 01.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 54.580.000
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR - Eurasia Rating A-1 (Trk) - Kısa Vadeli Ulusal Notu 29.07.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
18.03.2022 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 1.200.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 54.580.000 TL nominal değerli ve 107 gün vadeli iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (18.05.2022) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031213
BIST