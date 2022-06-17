Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.06.2022 11:51
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORN62327 ISIN Kodlu Tahvilin 1. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 40.200.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 40.200.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 15.06.2023
Vade (Gün Sayısı) 393
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 2,8877
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORN62327
Vade Başlangıç Tarihi 18.05.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.200.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 13

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.06.2022 16.06.2022 17.06.2022 2,7946 34,001 39,8423 1.123.429,2 Evet
2 18.07.2022 14.07.2022 18.07.2022 2,8877 34,0003 39,8201
3 17.08.2022 16.08.2022 17.08.2022
4 16.09.2022 15.09.2022 16.09.2022
5 17.10.2022 14.10.2022 17.10.2022
6 16.11.2022 15.11.2022 16.11.2022
7 16.12.2022 15.12.2022 16.12.2022
8 16.01.2023 13.01.2023 16.01.2023
9 15.02.2023 14.02.2023 15.02.2023
10 17.03.2023 16.03.2023 17.03.2023
11 17.04.2023 14.04.2023 17.04.2023
12 17.05.2023 16.05.2023 17.05.2023
13 15.06.2023 14.06.2023 15.06.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.06.2023 14.06.2023 15.06.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-Eurasia Rating A
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:592.533
Değişim :  1,93% |  47,97
Açılış :  2.492  
Önceki Kapanış :  2.485  
En Yüksek
2.533 En Düşük
2.486
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 11,00 1.159.196 % 10,00  
KUYAS 6,71 29.597.077 % 10,00  
ORMA 28,60 254.462 % 10,00  
OYYAT 72,25 54.541.222 % 9,97  
IMASM 48,74 5.063.919 % 9,97  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,3158 17,3174 % 0,11  
Euro 18,1645 18,1954 % -0,44  
Sterlin 21,0776 21,1833 % -1,07  
Frank 17,7491 17,8560 % -0,44  
Riyal 4,5951 4,6182 % -0,05  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.840 1.841 -17,01  
Altın Gr. 1.024 1.025 -8,38  
Cumhuriyet 6.815 6.918 54,00  
Tam 6.790 6.916 -50,00  
Yarım 3.334 3.383 -24,00  
Çeyrek 1.670 1.691 -12,00  
Gümüş.Ons 21,66 21,70 -0,26  
Gümüş Gr. 12,06 12,07 -0,15  
B. Petrol 113 113 -6,53  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru