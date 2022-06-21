***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.06.2022 11:23
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSZORNK2215 ISIN Kodlu Tahvilin 3. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan
11:242.564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -11,74
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.572
En Düşük
2.552
11:2417,3500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0118
|Açılış
|: 17,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
11:2418,2470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0200
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3239
En Düşük
18,0279
11:241.018,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,99
|Açılış
|: 1.018,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.023,47
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler11:22
|BRKO
|1,65
|348.305
|% 10,00
|
|MAKIM
|12,82
|130.875.177
|% 9,57
|
|ORMA
|33,48
|38.234
|% 8,00
|
|YGGYO
|21,38
|3.657.876
|% 6,47
|
|BMSCH
|8,28
|25.401.650
|% 6,15
|
|UFUK
|72,10
|801.103
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|659.010
|% -9,98
|
|LIDFA
|10,31
|502.221
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,72
|16.119
|% -4,56
|
|ISBTR
|46.152,00
|46.152
|% -4,05
|
|THYAO
|52,65
|1.839.962.797
|% 1,45
|
|EREGL
|28,04
|849.236.394
|% -2,30
|
|SASA
|45,90
|562.931.364
|% 0,48
|
|SISE
|22,20
|545.913.568
|% -1,86
|
|KARSN
|7,66
|463.186.570
|% -0,91
|
|YKBNK
|4,91
|327.194.589
|% -1,41
|
|ODAS
|3,17
|194.357.077
|% -1,25
|
|KARSN
|7,66
|463.186.570
|% -0,91
|
|EKGYO
|2,63
|131.012.838
|% -0,75
|
|DOHOL
|4,02
|152.928.922
|% -1,47
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3487
|17,3553
|% 0,10
|
|Euro
|18,2330
|18,2436
|% -0,13
|
|Sterlin
|21,1287
|21,2347
|% -0,42
|
|Frank
|17,8857
|17,9934
|% 0,11
|
|Riyal
|4,6120
|4,6351
|% 0,14
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|-7,61
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|-3,50
|
|Cumhuriyet
|6.824
|6.927
|17,00
|
|Tam
|6.761
|6.862
|-25,00
|
|Yarım
|3.319
|3.356
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.678
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,28
|21,30
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|-0,21
|
|B. Petrol
|110
|110
|-4,85
|
Seans Raporu
11:22
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-
11:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 32 kaybederek (% -0.68 ) 2, 812
-
11:36
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BRKO, ARTI
-
11:36XU100
Endeks 2, 563 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 51 altında . İşlem hacmi 10, 734.00 milyon TL de
-
11:35SMART
Yüzde -3.65 oranında düşüşle 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 167, 767 adet işlem
-
11:34VKING
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 194, 951 adet işlem