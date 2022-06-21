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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.06.2022 11:23
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORNK2215 ISIN Kodlu Tahvilin 3. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan
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BIST USD EURO ALTIN
11:242.564
Değişim :  -0,46% |  -11,74
Açılış :  2.572  
Önceki Kapanış :  2.576  
En Yüksek
2.572 En Düşük
2.552
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRKO 1,65 348.305 % 10,00  
MAKIM 12,82 130.875.177 % 9,57  
ORMA 33,48 38.234 % 8,00  
YGGYO 21,38 3.657.876 % 6,47  
BMSCH 8,28 25.401.650 % 6,15  
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11:22 Alış Satış %  
Dolar 17,3487 17,3553 % 0,10  
Euro 18,2330 18,2436 % -0,13  
Sterlin 21,1287 21,2347 % -0,42  
Frank 17,8857 17,9934 % 0,11  
Riyal 4,6120 4,6351 % 0,14  
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11:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.825 1.826 -7,61  
Altın Gr. 1.018 1.018 -3,50  
Cumhuriyet 6.824 6.927 17,00  
Tam 6.761 6.862 -25,00  
Yarım 3.319 3.356 -13,00  
Çeyrek 1.663 1.678 -6,00  
Gümüş.Ons 21,28 21,30 -0,40  
Gümüş Gr. 11,87 11,89 -0,21  
B. Petrol 110 110 -4,85  
Seans Raporu 11:22
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