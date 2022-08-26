***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSZORN32312 ISIN Kodlu Tahvilin 6. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 14.07.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 99.750.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 99.750.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 16.03.2023Vade (Gün Sayısı) 385Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı TREAEk Getiri 4,50%Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORN32312Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliBorsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 24.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 99.750.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 12Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı AylıkSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 28.03.2022 25.03.2022 28.03.2022 2,7179 31,001 35,7809 2.711.105,25 Evet2 27.04.2022 26.04.2022 27.04.2022 2,548 31,0007 35,8149 2.541.630 Evet3 27.05.2022 26.05.2022 27.05.2022 2,548 31,0007 35,8149 2.541.630 Evet4 27.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 2,6329 31,0003 35,7971 2.626.317,75 Evet5 27.07.2022 26.07.2022 27.07.2022 2,548 31,0007 35,8149 2.541.630 Evet6 26.08.2022 25.08.2022 26hvilin 6. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.541.630,00 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058563BIST