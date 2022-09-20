***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSZORNK2215 ISIN Kodlu Tahvilin 4. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 14.07.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 110.270.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 110.270.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 24.11.2022Vade (Gün Sayısı) 427Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı TREFEk Getiri 4,50%Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORNK2215Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliBorsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 23.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 110.270.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 5Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.12.2021 21.12.2021 22.12.2021 6,1644 25,0001 27,4556 6.797.483,88 Evet2 23.03.2022 22.03.2022 23.03.2022 6,2329 25,0001 27,4456 6.873.018,83 Evet3 21.06.2022 20.06.2022 21.06.2022 6,1644 25,0001 27,4556 6.797.483,88 Evet4 20.09.2022 19.09.2022 20.09.2022 6,2329 25,0001 27,4456 6.873.018,82 Evet5 24.11.2022 23.11.2022 24.11.2022 4,4521 25,0003 27,7107Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.11.2022 23.11.2022 24.11.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 09.08.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 23.09.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 110.270.000 TL nominal değerli, 427 gün vadeli, TRSZORNK2215 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 6.873.018,82 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064245BIST